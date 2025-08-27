flag
1 suweren 1911 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1911 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1911 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Aurora Numismatica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,851,451

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1911
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1911 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99107 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1911 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1911 M na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
600 $
Cena w walucie aukcji 600 USD
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1911 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1911 Jerzego V ze znakiem M wynosi 570 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1911 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1911 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1911 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1911 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

