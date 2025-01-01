flag
Monety Australii 1911 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1911 S
Średnia cena620 $
Sprzedaży
0218
Awers
Rewers
1 suweren 1911 M
Średnia cena570 $
Sprzedaży
065
Awers
Rewers
1 suweren 1911 P
Średnia cena550 $
Sprzedaży
041
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1911 S
Średnia cena330 $
Sprzedaży
126
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1911 P
Średnia cena460 $
Sprzedaży
120
