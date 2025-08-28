flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1911 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1911 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1911 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC252,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1911
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:330 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1911 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1911 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 162 z aukcji Morton & Eden Ltd której łączna cena osiągnęła 2100 GBP. Licytacja odbyła się 15 czerwca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanBrak oceny
Cena
392 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanMS60 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Gorny & Mosch - 9 marca 2022
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 marca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Heritage - 7 października 2021
SprzedawcaHeritage
Data7 października 2021
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji DNW - 10 marca 2021
SprzedawcaDNW
Data10 marca 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Auctiones - 13 grudnia 2020
SprzedawcaAuctiones
Data13 grudnia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 28 czerwca 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Numisor - 28 września 2017
SprzedawcaNumisor
Data28 września 2017
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2017
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2017
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Chaponnière - 22 listopada 2016
SprzedawcaChaponnière
Data22 listopada 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Chaponnière - 7 września 2014
SprzedawcaChaponnière
Data7 września 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Heritage - 21 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2014
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Chaponnière - 7 grudnia 2013
SprzedawcaChaponnière
Data7 grudnia 2013
StanAU
Cena
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2013
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2013
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1911 S na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1911 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1911 Jerzego V ze znakiem S wynosi 330 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1911 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1911 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1911 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1911 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
