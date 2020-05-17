flag
1/2 suwerena 1911 P (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1/2 suwerena 1911 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1/2 suwerena 1911 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC130,373

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1911
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:460 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1911 P - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1911 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99098 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1320 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
1020 $
Cena w walucie aukcji 1020 USD
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
312 $
Cena w walucie aukcji 312 USD
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Coin Cabinet - 31 stycznia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data31 stycznia 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 12 lipca 2020
SprzedawcaHeritage
Data12 lipca 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 19 marca 2020
SprzedawcaHeritage
Data19 marca 2020
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 26 lipca 2018
SprzedawcaHeritage
Data26 lipca 2018
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 27 listopada 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data27 listopada 2017
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Auctiones - 15 listopada 2015
SprzedawcaAuctiones
Data15 listopada 2015
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 21 stycznia 2014
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2014
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 2 sierpnia 2011
SprzedawcaHeritage
Data2 sierpnia 2011
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Heritage - 14 grudnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data14 grudnia 2010
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1911 P na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1911 P z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1911 Jerzego V ze znakiem P wynosi 460 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1911 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1911 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1911 i znakiem P?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1911 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

