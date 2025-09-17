flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1915 S (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1915 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1915 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica21 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC1,346,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1915
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:730 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1915 S - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (185)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1915 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99121 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1680 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 31 lipca 2025
SprzedawcaHeritage
Data31 lipca 2025
StanMS64 NGC
Cena
900 $
Cena w walucie aukcji 900 USD
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Goldberg - 30 lipca 2025
SprzedawcaGoldberg
Data30 lipca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
Data11 czerwca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Spink - 3 kwietnia 2025
SprzedawcaSpink
Data3 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanUNC
Cena
******
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanUNC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1915 S na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1915 S z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1915 Jerzego V ze znakiem S wynosi 730 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1915 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1915 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1915 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1915 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

