1 suweren 1929 M (Australia, Jerzy V)

Awers monety - 1 suweren 1929 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy VRewers monety - 1 suweren 1929 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V

Zdjęcie: Baldwin's of St. James's

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC436,719

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresJerzy V
  • Nominał1 suweren
  • Rok1929
  • WładcaJerzy V (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1929 M - cena złotej monety - Australia, Jerzy V
Ceny na aukcjach (44)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1929 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Jerzego V. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 842 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 34 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanAU58 PCGS
Cena
1947 $
Cena w walucie aukcji 1450 GBP
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
3840 $
Cena w walucie aukcji 3840 USD
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji SINCONA - 16 maja 2022
SprzedawcaSINCONA
Data16 maja 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 17 stycznia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 stycznia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Heritage - 27 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 kwietnia 2020
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Spink - 19 stycznia 2020
SprzedawcaSpink
Data19 stycznia 2020
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji London Coins - 1 września 2019
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Tauler & Fau - 18 czerwca 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data18 czerwca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1929 M na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanAU58 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1929 M z okresu Jerzego V?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1929 Jerzego V ze znakiem M wynosi 2600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,17 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1929 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1929 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1929 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1929 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

