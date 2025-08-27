flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1908 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1908 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1908 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,875,617

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:710 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1908 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (182)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1908 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33327 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 10 200 USD. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS64 PCGS
Cena
1740 $
Cena w walucie aukcji 1740 USD
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data10 kwietnia 2025
StanMS62 NGC
Cena
657 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Spink - 31 stycznia 2025
SprzedawcaSpink
Data31 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji NOONANS - 18 września 2024
SprzedawcaNOONANS
Data18 września 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data22 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 7 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data7 maja 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 P na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1908 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1908 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 710 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1908 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1908 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1908 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1908 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Edwarda VIIMonety Australii w 1908 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne