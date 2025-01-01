flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1908 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1908 S
Średnia cena650 $
Sprzedaży
035
Awers
Rewers
1 suweren 1908 M
Średnia cena580 $
Sprzedaży
1113
Awers
Rewers
1 suweren 1908 P
Średnia cena710 $
Sprzedaży
0182
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1908 S
Średnia cena410 $
Sprzedaży
132
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1908 M
Średnia cena450 $
Sprzedaży
021
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1908 P
Średnia cena1400 $
Sprzedaży
014
