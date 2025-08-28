flag
Australia
Okres:1837-1936

1 suweren 1908 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,080,148

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:580 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (112)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1908 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29457 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2233 USD. Licytacja odbyła się 14 kwietnia 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
835 $
Cena w walucie aukcji 625 GBP
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Oslo Myntgalleri - 24 listopada 2024
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data24 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Heritage - 1 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data1 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Alexander - 22 lutego 2024
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Alexander - 22 lutego 2024
SprzedawcaAlexander
Data22 lutego 2024
StanMS61
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS62 ANACS
Cena
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Roxbury’s - 20 października 2023
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 października 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Wójcicki - 7 października 2023
SprzedawcaWójcicki
Data7 października 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1908 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1908 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 580 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1908 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1908 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1908 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1908 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
