Katalog monet Edwarda VII (1901-1910)

AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936
Ceny i opis monet Edwarda VII
ZdjęcieOpisMetalŚred. cenaUNCŚred. cenaPROOFNotowania
Gold$490-078
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 S
Gold$480-074
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 M
Gold$510-020
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1907 M
Gold$470-2228
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 S
Gold$540-074
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 M
Gold$340-027
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 S
Gold$450-021
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 M
Gold$500-027
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1902 S
Gold$560-171
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 S
Gold$540-296
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 S
Gold$580-1113
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 M
Gold$520-063
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 P
Gold$550-049
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 S
Gold$520-0101
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 M
Gold$990-125
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1904 P
Gold$620-015
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 P
Gold$600-250
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 S
Gold$600-189
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 M
Gold$500-070
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 P
Gold$650-035
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 S
Gold$950-010
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1906 M
Gold$1,400-014
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 P
Gold$810-259
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 P
Gold$280-028
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1903 S
Gold$360-023
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1909 M
Gold$550-044
Australia, Edward VII
Sovereign 1904 P
Gold$610-3245
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 M
Gold$710-0182
Australia, Edward VII
Sovereign 1908 P
Gold$690-1104
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 M
Gold$540-171
Australia, Edward VII
Sovereign 1903 P
Gold$540-034
Australia, Edward VII
Sovereign 1905 S
Gold$530-058
Australia, Edward VII
Sovereign 1907 P
Gold$500-058
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 S
Gold$260-156
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1910 S
Gold$810-069
Australia, Edward VII
Sovereign 1910 P
Gold--00
Australia, Edward VII
Two pounds 1902 S
Gold$410-132
Australia, Edward VII
Half Sovereign 1908 S
Gold$540-0118
Australia, Edward VII
Sovereign 1906 M
Gold--00
Australia, Edward VII
Five Pounds 1902 S
Gold$630-066
Australia, Edward VII
Sovereign 1902 P
Gold$540-0130
Australia, Edward VII
Sovereign 1909 M
