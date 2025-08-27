AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936
2 funty 1902 S (Australia, Edward VII)
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Ceny na aukcjach (0)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 2 funty z datą 1902 i znakiem S?
Aby sprzedać 2 funty 1902 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
Popularne sekcje