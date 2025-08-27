flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

2 funty 1902 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 2 funty 1902 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 2 funty 1902 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga15,9761 g
  • Czystego złota (0,471 oz) 14,6501 g
  • Średnica28 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF3

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał2 funty
  • Rok1902
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 funty 1902 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 2 funty z datą 1902 i znakiem S?

Aby sprzedać 2 funty 1902 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

