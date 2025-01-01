flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1902 roku

Złote monety

Awers
Rewers
5 funtow 1902 S
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
2 funty 1902 S
Średnia cena
Sprzedaży
00
Awers
Rewers
1 suweren 1902 S
Średnia cena550 $
Sprzedaży
049
Awers
Rewers
1 suweren 1902 M
Średnia cena690 $
Sprzedaży
1104
Awers
Rewers
1 suweren 1902 P
Średnia cena630 $
Sprzedaży
066
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1902 S
Średnia cena500 $
Sprzedaży
027
Kategoria
Rok
Szukaj