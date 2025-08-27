flag
1 suweren 1902 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1902 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1902 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,267,157

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1902
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:690 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1902 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (103)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1902 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5244 z aukcji Bruun Rasmussen której łączna cena osiągnęła 10 500 DKK. Licytacja odbyła się 21 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 19 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji NOONANS - 3 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data3 lipca 2025
StanXF
Cena
682 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Tennants Auctioneers - 12 lutego 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data12 lutego 2025
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 11 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data11 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS60 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Numismática Leilões - 28 maja 2024
SprzedawcaNumismática Leilões
Data28 maja 2024
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1902 M na aukcji Tennants Auctioneers - 8 maja 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1902 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1902 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 690 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1902 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1902 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1902 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1902 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

