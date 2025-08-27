1 suweren 1902 P (Australia, Edward VII)
Zdjęcie: Tennants Auctioneers
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9981 g
- Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
- Średnica22 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC4,289,122
Opis
- KrajAustralia
- OkresEdward VII
- Nominał1 suweren
- Rok1902
- WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
- MennicaPerth
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1902 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 7073 z aukcji A.Karamitsos International Philatelic Auctions której łączna cena osiągnęła 3200 EUR. Licytacja odbyła się 11 czerwca 2022.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1902 P z okresu Edwarda VII?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1902 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 630 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1902 z literami P?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1902 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1902 i znakiem P?
Aby sprzedać 1 suweren 1902 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.