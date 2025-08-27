flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

5 funtow 1902 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 5 funtow 1902 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 5 funtow 1902 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga39,9403 g
  • Czystego złota (1,1775 oz) 36,6253 g
  • Średnica36 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład PROOF3

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał5 funtow
  • Rok1902
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach (0)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 5 funtow z datą 1902 i znakiem S?

Aby sprzedać 5 funtow 1902 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

