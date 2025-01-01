Katalog
Australia
Okres:
1837-1936
1837-1936
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Monety Australijski
Edward VII
2 funty
Złote monety 2 funty Edwarda VII - Australia
2 funty 1902
Rok
Znak
Opis
Naklad
PROOF
Sprzedaży
Sprzedaży
1902
S
3
0
0
