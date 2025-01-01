flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1907 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1907 S
Średnia cena540 $
Sprzedaży
296
Awers
Rewers
1 suweren 1907 M
Średnia cena610 $
Sprzedaży
3245
Awers
Rewers
1 suweren 1907 P
Średnia cena530 $
Sprzedaży
058
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1907 M
Średnia cena510 $
Sprzedaży
020
