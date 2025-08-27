flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1907 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: WAG online Auktionen oHG

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC405,034

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1907
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:510 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1907 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23325 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2760 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
392 $
Cena w walucie aukcji 290 GBP
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Heritage - 16 stycznia 2025
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2025
StanAU58 NGC
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji NOONANS - 4 października 2023
SprzedawcaNOONANS
Data4 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 4 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Artemide Aste - 3 lipca 2022
SprzedawcaArtemide Aste
Data3 lipca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Artemide Aste - 6 grudnia 2020
SprzedawcaArtemide Aste
Data6 grudnia 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 czerwca 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji WAG - 10 lutego 2019
SprzedawcaWAG
Data10 lutego 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji WAG - 13 stycznia 2019
SprzedawcaWAG
Data13 stycznia 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Soler y Llach - 18 października 2016
SprzedawcaSoler y Llach
Data18 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji HERVERA - 18 października 2016
SprzedawcaHERVERA
Data18 października 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Auctiones - 19 kwietnia 2015
SprzedawcaAuctiones
Data19 kwietnia 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1907 M na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1907 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1907 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 510 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1907 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1907 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1907 i znakiem M?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1907 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

