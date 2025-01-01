Katalog
Australia
Okres:
1837-1936
1837-1936
Wiktoria
1837-1901
Edward VII
1901-1910
Jerzy V
1910-1936
Główna
Katalog
Monety Australijski
Edward VII
1/2 suwerena
Złote monety 1/2 suwerena Edwarda VII - Australia
1/2 suwerena 1902-1910
Rok
Znak
Opis
Naklad
UNC
Sprzedaży
Sprzedaży
1902
S
84,000
0
27
1903
S
231,000
0
28
1904
P
60,030
1
25
1906
S
308,000
0
27
1906
M
82,042
0
10
1907
M
405,034
0
20
1908
S
538,000
1
32
1908
M
405,034
0
21
1908
P
24,668
0
14
1909
M
186,094
0
23
1909
P
44,022
0
15
1910
S
474,000
1
56
