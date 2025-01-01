flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Złote monety 1/2 suwerena Edwarda VII - Australia

1/2 suwerena 1902-1910

RokZnakOpisNaklad UNCSprzedażySprzedaży
1902S84,0000271903S231,0000281904P60,0301251906S308,0000271906M82,0420101907M405,0340201908S538,0001321908M405,0340211908P24,6680141909M186,0940231909P44,0220151910S474,000156
