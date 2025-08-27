flag
1/2 suwerena 1906 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1906 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1906 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC82,042

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1906
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:950 USD
Ceny na aukcjach (10)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1906 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 131 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 3000 GBP. Licytacja odbyła się 20 marca 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF40 NGC
Cena
337 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanAU55 NGC
Cena
1144 $
Cena w walucie aukcji 900 GBP
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanAU50 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 M na aukcji Heritage - 16 sierpnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data16 sierpnia 2010
StanAU55 NGC
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1906 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1906 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 950 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1906 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1906 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1906 i znakiem M?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1906 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

