1/2 suwerena 1906 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC308,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1906
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:340 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (27)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1906 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23324 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1955 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
327 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data21 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Roxbury’s - 20 lipca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 lipca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 18 lipca 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 lipca 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji St James’s - 22 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data22 września 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Spink - 6 września 2022
SprzedawcaSpink
Data6 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 28 marca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 marca 2021
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 lipca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 lipca 2020
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Heritage - 26 marca 2020
SprzedawcaHeritage
Data26 marca 2020
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji DNW - 13 lutego 2020
SprzedawcaDNW
Data13 lutego 2020
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 grudnia 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1906 S na aukcji Heritage - 31 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data31 stycznia 2019
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1906 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1906 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 340 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1906 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1906 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1906 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1906 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

