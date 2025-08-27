flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1903 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC231,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1903
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:280 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (28)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1903 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30159 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 960 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
550 NZD
Cena w walucie aukcji 550 NZD
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanXF45 NGC
Cena
311 $
Cena w walucie aukcji 240 GBP
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Roxbury’s - 20 lipca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 lipca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Katz - 31 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data31 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Katz - 25 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data25 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji WAG - 16 kwietnia 2023
SprzedawcaWAG
Data16 kwietnia 2023
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Roxbury’s - 27 marca 2022
SprzedawcaRoxbury’s
Data27 marca 2022
StanAU58
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji DNW - 8 września 2021
SprzedawcaDNW
Data8 września 2021
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 29 listopada 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 listopada 2020
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji Heritage - 27 lutego 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 lutego 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1903 S na aukcji DNW - 19 września 2019
SprzedawcaDNW
Data19 września 2019
StanAU55 PCGS
Cena

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1903 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1903 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 280 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1903 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1903 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1903 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1903 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Edwarda VIIMonety Australii w 1903 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne