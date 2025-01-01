flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

Monety Australii 1903 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1903 S
Średnia cena560 $
Sprzedaży
171
Awers
Rewers
1 suweren 1903 M
Średnia cena520 $
Sprzedaży
0101
Awers
Rewers
1 suweren 1903 P
Średnia cena540 $
Sprzedaży
171
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1903 S
Średnia cena280 $
Sprzedaży
028
Kategoria
Rok
Szukaj