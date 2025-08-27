flag
1 suweren 1903 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Jesús Vico

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,806,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1903
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:560 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1903 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (70)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1903 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 682 z aukcji AB Philea & Myntkompaniet której łączna cena osiągnęła 3800 EUR. Licytacja odbyła się 14 listopada 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Sovereign Rarities - 11 czerwca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data11 czerwca 2025
StanUNC
Cena
648 $
Cena w walucie aukcji 480 GBP
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS63 PCGS
Cena
743 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Jesús Vico - 16 grudnia 2024
SprzedawcaJesús Vico
Data16 grudnia 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data8 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Roxbury’s - 20 lipca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 lipca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Soler y Llach - 10 maja 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data10 maja 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Chaponnière - 19 listopada 2023
SprzedawcaChaponnière
Data19 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1903 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1903 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1903 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 560 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1903 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1903 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1903 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1903 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

