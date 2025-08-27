flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1908 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC405,034

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:450 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1908 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (21)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1908 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23326 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2530 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2024
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Stack's - 21 sierpnia 2024
SprzedawcaStack's
Data21 sierpnia 2024
StanDETAILS NGC
Cena
240 $
Cena w walucie aukcji 240 USD
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
336 $
Cena w walucie aukcji 336 USD
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Busso Peus - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaBusso Peus
Data28 kwietnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Stephen Album - 25 stycznia 2021
SprzedawcaStephen Album
Data25 stycznia 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 czerwca 2019
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 7 lutego 2019
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 7 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data7 lutego 2019
StanAU50 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Künker - 23 marca 2018
SprzedawcaKünker
Data23 marca 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Chaponnière - 22 listopada 2016
SprzedawcaChaponnière
Data22 listopada 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Schulman - 17 listopada 2013
SprzedawcaSchulman
Data17 listopada 2013
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Busso Peus - 26 kwietnia 2013
SprzedawcaBusso Peus
Data26 kwietnia 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2013
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 23 kwietnia 2013
SprzedawcaHeritage
Data23 kwietnia 2013
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 3 stycznia 2012
SprzedawcaHeritage
Data3 stycznia 2012
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 14 grudnia 2010
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 14 grudnia 2010
SprzedawcaHeritage
Data14 grudnia 2010
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 21 września 2008
Australia 1/2 suwerena 1908 M na aukcji Heritage - 21 września 2008
SprzedawcaHeritage
Data21 września 2008
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1908 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1908 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 450 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1908 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1908 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1908 i znakiem M?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1908 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Edwarda VIIMonety Australii w 1908 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1/2 suwerenaAukcje numizmatyczne