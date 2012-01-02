flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1910 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC474,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1910
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:260 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (55)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1910 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23328 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 920 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Mowbray Collectables - 14 marca 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data14 marca 2025
StanF
Cena
550 NZD
Cena w walucie aukcji 550 NZD
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
363 $
Cena w walucie aukcji 280 GBP
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji St James’s - 19 października 2023
SprzedawcaSt James’s
Data19 października 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanMS62
Cena
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji St James’s - 1 marca 2023
SprzedawcaSt James’s
Data1 marca 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Auctiones - 18 września 2022
SprzedawcaAuctiones
Data18 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Sovereign Rarities - 28 czerwca 2022
SprzedawcaSovereign Rarities
Data28 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1910 S na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1910 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1910 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 260 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1910 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1910 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1910 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1910 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
