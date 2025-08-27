flag
1/2 suwerena 1908 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC538,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:410 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (31)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1908 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23327 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1955 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
327 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
360 $
Cena w walucie aukcji 360 USD
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji HARMERS - 1 listopada 2023
SprzedawcaHARMERS
Data1 listopada 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji HARMERS - 30 marca 2023
SprzedawcaHARMERS
Data30 marca 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Cambi Aste - 21 września 2021
SprzedawcaCambi Aste
Data21 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Stack's - 11 kwietnia 2021
SprzedawcaStack's
Data11 kwietnia 2021
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Heritage - 2 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data2 kwietnia 2020
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Heritage - 29 grudnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 grudnia 2019
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS65 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Heritage - 7 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data7 lutego 2019
StanAU55 NGC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanVF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1908 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1908 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 410 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1908 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1908 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1908 i znakiem S?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1908 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

