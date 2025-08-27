flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1909 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1909 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1909 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Sovereign Rarities Ltd

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC186,094

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1909
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:360 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1909 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (23)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1909 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30167 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1140 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanAU58 NGC
Cena
556 $
Cena w walucie aukcji 430 GBP
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
1140 $
Cena w walucie aukcji 1140 USD
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 16 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 maja 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Heritage - 26 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data26 stycznia 2023
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Spink - 15 stycznia 2023
SprzedawcaSpink
Data15 stycznia 2023
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji London Coins - 5 czerwca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data5 czerwca 2022
StanVF
Cena
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 16 lipca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 lipca 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 czerwca 2019
StanMS62 NGC
Cena
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Heritage - 14 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data14 lutego 2019
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji WAG - 13 stycznia 2019
SprzedawcaWAG
Data13 stycznia 2019
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Heritage - 14 kwietnia 2015
SprzedawcaHeritage
Data14 kwietnia 2015
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji Heritage - 10 września 2014
SprzedawcaHeritage
Data10 września 2014
StanAU53 PCGS
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 M na aukcji HIRSCH - 11 lutego 2012
SprzedawcaHIRSCH
Data11 lutego 2012
StanVF
Cena
Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1909 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1909 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 360 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1909 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1909 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1909 i znakiem M?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1909 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
