Okres:1837-1936

Monety Australii 1909 roku

Złote monety

Awers
Rewers
1 suweren 1909 S
Średnia cena500 $
Sprzedaży
058
Awers
Rewers
1 suweren 1909 M
Średnia cena540 $
Sprzedaży
0130
Awers
Rewers
1 suweren 1909 P
Średnia cena520 $
Sprzedaży
063
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1909 M
Średnia cena360 $
Sprzedaży
023
Awers
Rewers
1/2 suwerena 1909 P
Średnia cena620 $
Sprzedaży
015
Kategoria
Rok
