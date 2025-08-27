flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1909 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1909 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1909 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,057,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1909
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:500 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1909 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (58)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1909 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 221 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 2000 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Alexander - 11 grudnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data11 grudnia 2023
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Taisei - 10 grudnia 2023
SprzedawcaTaisei
Data10 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanAU50
Cena
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Stack's - 2 listopada 2023
SprzedawcaStack's
Data2 listopada 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji St James’s - 26 maja 2022
SprzedawcaSt James’s
Data26 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Artemide Aste - 6 marca 2022
SprzedawcaArtemide Aste
Data6 marca 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 12 grudnia 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 grudnia 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji St James’s - 8 grudnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data8 grudnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Heritage - 30 września 2021
SprzedawcaHeritage
Data30 września 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1909 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1909 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1909 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 500 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1909 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1909 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1909 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1909 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
