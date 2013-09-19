1 suweren 1909 P (Australia, Edward VII)

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1909 P z okresu Edwarda VII? Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1909 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 520 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1909 z literami P? Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1909 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.