1/2 suwerena 1909 P (Australia, Edward VII)

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC44,022

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1909
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1909 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30168 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2880 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Künker - 24 maja 2025
SprzedawcaKünker
Data24 maja 2025
StanXF
Cena
534 $
Cena w walucie aukcji 470 EUR
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanAU53 NGC
Cena
519 $
Cena w walucie aukcji 400 GBP
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Coin Cabinet - 27 czerwca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data27 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2020
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Coin Cabinet - 24 listopada 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 listopada 2019
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji DNW - 25 kwietnia 2019
SprzedawcaDNW
Data25 kwietnia 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Heritage - 21 lutego 2019
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Heritage - 21 lutego 2019
SprzedawcaHeritage
Data21 lutego 2019
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Stack's - 16 stycznia 2018
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2018
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Auctiones - 19 kwietnia 2015
SprzedawcaAuctiones
Data19 kwietnia 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1909 P na aukcji Chaponnière & Hess-Divo - 24 maja 2011
SprzedawcaChaponnière & Hess-Divo
Data24 maja 2011
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1909 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1909 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 620 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1909 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1909 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1909 i znakiem P?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1909 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

