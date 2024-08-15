flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1/2 suwerena 1904 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1/2 suwerena 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1/2 suwerena 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga3,994 g
  • Czystego złota (0,1178 oz) 3,6625 g
  • Średnica19,3 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC60,030

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1/2 suwerena
  • Rok1904
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:990 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1/2 suwerena 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (24)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1/2 suwerena 1904 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30160 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 9300 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Sovereign Rarities - 13 marca 2025
SprzedawcaSovereign Rarities
Data13 marca 2025
StanXF40 NGC
Cena
337 $
Cena w walucie aukcji 260 GBP
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji HARMERS - 30 września 2024
SprzedawcaHARMERS
Data30 września 2024
StanXF
Cena
428 $
Cena w walucie aukcji 320 GBP
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Stack's - 29 lutego 2024
SprzedawcaStack's
Data29 lutego 2024
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji SINCONA - 24 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data24 października 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2023
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2023
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji SINCONA - 15 maja 2023
SprzedawcaSINCONA
Data15 maja 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 13 marca 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 marca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Stack's - 23 sierpnia 2021
SprzedawcaStack's
Data23 sierpnia 2021
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Stack's - 21 października 2020
SprzedawcaStack's
Data21 października 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Heritage - 27 sierpnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data27 sierpnia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Heritage - 16 kwietnia 2020
SprzedawcaHeritage
Data16 kwietnia 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 marca 2020
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 marca 2020
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 24 listopada 2019
SprzedawcaCoin Cabinet
Data24 listopada 2019
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 26 września 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data26 września 2019
StanXF45 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 25 czerwca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data25 czerwca 2019
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanAU55 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 13 stycznia 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data13 stycznia 2019
StanXF
Cena
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Baldwin's of St. James's - 22 września 2017
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data22 września 2017
StanUNC
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1/2 suwerena 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1/2 suwerena 1904 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1/2 suwerena 1904 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 990 USD. Moneta zawiera 3,6625 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 406,26 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1/2 suwerena 1904 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1/2 suwerena 1904 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1/2 suwerena z datą 1904 i znakiem P?

Aby sprzedać 1/2 suwerena 1904 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
