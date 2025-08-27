flag
1 suweren 1907 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1907 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1907 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,972,289

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1907
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:530 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1907 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (58)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1907 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 633 z aukcji Numisor której łączna cena osiągnęła 1300 CHF. Licytacja odbyła się 17 maja 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
773 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data10 kwietnia 2025
StanAU55 NGC
Cena
602 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Leu - 17 marca 2025
SprzedawcaLeu
Data17 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji London Coins - 1 grudnia 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 grudnia 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 17 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data17 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Tennants Auctioneers - 8 maja 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Sovereign Rarities - 21 lutego 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data21 lutego 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Alexander - 11 grudnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data11 grudnia 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanDETAILS PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Stack's - 16 listopada 2022
SprzedawcaStack's
Data16 listopada 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 P na aukcji Coin Cabinet - 28 września 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 września 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1907 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1907 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 530 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1907 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1907 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1907 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1907 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

