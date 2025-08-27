flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1907 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Aurora Numismatica

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,332,691

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1907
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:610 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1907 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (242)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1907 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 157 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1850 GBP. Licytacja odbyła się 13 września 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 7 sierpnia 2025
SprzedawcaHeritage
Data7 sierpnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
810 $
Cena w walucie aukcji 810 USD
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2025
StanMS62 PCGS
Cena
806 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 25 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 11 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data11 lutego 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 21 stycznia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 19 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 19 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data19 grudnia 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 12 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data12 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 5 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data5 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage - 21 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data21 listopada 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Heritage Eur - 11 listopada 2024
SprzedawcaHeritage Eur
Data11 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji
Australia 1 suweren 1907 M na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1907 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1907 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 610 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1907 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1907 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1907 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1907 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

