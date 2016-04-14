flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1907 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1907 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1907 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,539,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1907
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:540 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1907 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (94)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1907 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 29456 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1293 USD. Licytacja odbyła się 14 kwietnia 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
930 $
Cena w walucie aukcji 930 USD
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 18 grudnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
667 $
Cena w walucie aukcji 525 GBP
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji AURORA - 19 września 2024
SprzedawcaAURORA
Data19 września 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 29 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 maja 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 7 maja 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data7 maja 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 26 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 23 stycznia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data23 stycznia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Numisma - Portugal - 14 grudnia 2023
SprzedawcaNumisma - Portugal
Data14 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Chaponnière - 19 listopada 2023
SprzedawcaChaponnière
Data19 listopada 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji
Australia 1 suweren 1907 S na aukcji London Coins - 7 września 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data7 września 2025
StanMS62 PCGS
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1907 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1907 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 540 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1907 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1907 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1907 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1907 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Edwarda VIIMonety Australii w 1907 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne