1 suweren 1908 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,017,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1908
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1908 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (35)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1908 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 220 z aukcji The Coin Cabinet której łączna cena osiągnęła 1850 GBP. Licytacja odbyła się 21 kwietnia 2022.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 4 marca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data4 marca 2025
StanMS61 NGC
Cena
730 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
720 $
Cena w walucie aukcji 720 USD
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 25 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data25 maja 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Numisor - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaNumisor
Data25 kwietnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 19 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data19 maja 2022
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 24 marca 2022
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2022
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 6 października 2021
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data6 października 2021
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 12 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data12 września 2021
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 30 maja 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data30 maja 2021
StanAU58 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 22 stycznia 2021
SprzedawcaHeritage
Data22 stycznia 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Felzmann - 2 grudnia 2020
SprzedawcaFelzmann
Data2 grudnia 2020
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Coin Cabinet - 13 września 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 września 2020
StanUNC
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Spink - 2 lipca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1908 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS64 PCGS
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1908 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1908 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 650 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1908 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1908 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1908 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1908 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

