1 suweren 1905 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1905 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1905 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Jesús Vico

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,778,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1905
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:540 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1905 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (34)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1905 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 30180 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1080 USD. Licytacja odbyła się 15 sierpnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Tennants Auctioneers - 7 maja 2025
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data7 maja 2025
StanVF
Cena
748 $
Cena w walucie aukcji 560 GBP
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 14 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data14 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
660 $
Cena w walucie aukcji 660 USD
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji HIRSCH - 8 lutego 2024
SprzedawcaHIRSCH
Data8 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Alexander - 11 grudnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data11 grudnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Coin Cabinet - 18 października 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Jesús Vico - 8 czerwca 2023
SprzedawcaJesús Vico
Data8 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 25 maja 2023
SprzedawcaHeritage
Data25 maja 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage Eur - 16 maja 2022
SprzedawcaHeritage Eur
Data16 maja 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 11 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data11 października 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 12 lipca 2020
SprzedawcaHeritage
Data12 lipca 2020
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Spink - 2 lipca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Coin Cabinet - 26 stycznia 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 stycznia 2020
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 S na aukcji Baldwin's of St. James's - 20 marca 2019
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data20 marca 2019
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1905 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1905 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 540 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1905 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1905 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1905 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1905 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
