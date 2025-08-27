flag
1 suweren 1910 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1910 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1910 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Myntauktioner i Sverige AB

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,690,625

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1910
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1910 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (69)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1910 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23129 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5532 USD. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Tauler & Fau - 24 kwietnia 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data24 kwietnia 2025
StanXF
Cena
663 $
Cena w walucie aukcji 585 EUR
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanVF
Cena
562 $
Cena w walucie aukcji 540 EUR
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji AURORA - 5 września 2024
SprzedawcaAURORA
Data5 września 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji AURORA - 17 maja 2024
SprzedawcaAURORA
Data17 maja 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Mowbray Collectables - 19 marca 2024
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 marca 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Alexander - 25 stycznia 2024
SprzedawcaAlexander
Data25 stycznia 2024
StanMS61
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Alexander - 11 grudnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data11 grudnia 2023
StanMS61
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS61
Cena
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Gorny & Mosch - 11 października 2023
SprzedawcaGorny & Mosch
Data11 października 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji London Coins - 4 czerwca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data4 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji London Coins - 5 marca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1910 P na aukcji London Coins - 4 września 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 września 2022
StanVF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1910 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1910 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 810 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1910 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1910 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1910 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1910 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
