AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1910 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,135,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1910
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:470 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1910 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (226)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1910 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23128 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5496 USD. Licytacja odbyła się 3 czerwca 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 5 sierpnia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data5 sierpnia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
1102 $
Cena w walucie aukcji 88000 RUB
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 18 marca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data18 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 11 marca 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data11 marca 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 25 lutego 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 lutego 2025
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 21 stycznia 2025
SprzedawcaHermes Auctions
Data21 stycznia 2025
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Heritage - 31 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data31 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 22 października 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data22 października 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Holmasto - 12 października 2024
SprzedawcaHolmasto
Data12 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data6 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Hermes Auctions - 3 września 2024
SprzedawcaHermes Auctions
Data3 września 2024
StanMS62 PCGS
Cena
SprzedawcaStack's
Data21 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Coin Cabinet - 6 sierpnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data6 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS62 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanMS61 NGC
Cena
Gdzie kupić?
SprzedawcaStack's
Data5 września 2025
StanMS63 PCGS
Do aukcji
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1910 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanAU
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1910 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1910 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 470 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1910 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1910 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1910 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1910 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

