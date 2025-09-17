flag
Okres:1837-1936

1 suweren 1905 M (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1905 M - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1905 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,633,838

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1905
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaMelbourne
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1905 M - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (88)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1905 ze znakiem M. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 99080 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4800 USD. Licytacja odbyła się 17 maja 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Teutoburger - 6 czerwca 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data6 czerwca 2025
StanXF
Cena
687 $
Cena w walucie aukcji 600 EUR
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Teutoburger - 6 czerwca 2025
SprzedawcaTeutoburger
Data6 czerwca 2025
StanXF
Cena
802 $
Cena w walucie aukcji 700 EUR
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 15 października 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 października 2024
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Heritage - 29 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data29 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 16 kwietnia 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data16 kwietnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Roxbury’s - 22 marca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data22 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Wójcicki - 17 marca 2024
SprzedawcaWójcicki
Data17 marca 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Coin Cabinet - 29 grudnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Numisbalt - 10 grudnia 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data10 grudnia 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1905 M na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1905 M z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1905 Edwarda VII ze znakiem M wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1905 z literami M?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1905 z literami M opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1905 i znakiem M?

Aby sprzedać 1 suweren 1905 M, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

