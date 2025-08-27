flag
1 suweren 1904 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC4,506,756

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1904
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:550 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1904 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (44)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1904 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 5239 z aukcji Bruun Rasmussen której łączna cena osiągnęła 10 000 DKK. Licytacja odbyła się 7 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Sovereign Rarities - 24 września 2024
SprzedawcaSovereign Rarities
Data24 września 2024
StanMS62 NGC
Cena
801 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
780 $
Cena w walucie aukcji 780 USD
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Tennants Auctioneers - 8 maja 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 maja 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Alexander - 11 grudnia 2023
SprzedawcaAlexander
Data11 grudnia 2023
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Gorny & Mosch - 22 marca 2023
SprzedawcaGorny & Mosch
Data22 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 2 lutego 2023
SprzedawcaHeritage
Data2 lutego 2023
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Aurora Numismatica - 17 maja 2022
SprzedawcaAurora Numismatica
Data17 maja 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Eurseree - 6 grudnia 2020
SprzedawcaEurseree
Data6 grudnia 2020
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 12 lipca 2020
SprzedawcaHeritage
Data12 lipca 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Spink - 2 lipca 2020
SprzedawcaSpink
Data2 lipca 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Coin Cabinet - 14 czerwca 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 czerwca 2020
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Heritage - 17 maja 2020
SprzedawcaHeritage
Data17 maja 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 P na aukcji Soler y Llach - 24 października 2019
SprzedawcaSoler y Llach
Data24 października 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1904 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1904 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 550 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1904 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1904 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1904 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1904 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
