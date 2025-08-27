flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1906 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,792,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1906
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:490 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1906 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (78)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1906 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 722 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 640 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 4 lipca 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data4 lipca 2025
StanVF
Cena
647 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Tauler & Fau - 23 maja 2025
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Tauler & Fau - 23 maja 2025
SprzedawcaTauler & Fau
Data23 maja 2025
StanMS63 NGC
Cena
791 $
Cena w walucie aukcji 701 EUR
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanDETAILS NGC
Cena
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 18 czerwca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data18 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Stack's - 16 maja 2024
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Stack's - 16 maja 2024
SprzedawcaStack's
Data16 maja 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Tennants Auctioneers - 8 maja 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji London Coins - 3 marca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data3 marca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji SINCONA - 26 października 2023
SprzedawcaSINCONA
Data26 października 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Mowbray Collectables - 22 września 2023
SprzedawcaMowbray Collectables
Data22 września 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Coin Cabinet - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data25 kwietnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1906 S na aukcji Heritage - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data6 kwietnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1906 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1906 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 490 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1906 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1906 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1906 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1906 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

