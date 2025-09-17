flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1905 P (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1905 P - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1905 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Tennants Auctioneers

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC4,876,193

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1905
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaPerth
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:810 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1905 P - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (57)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1905 ze znakiem P. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 24025 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 3120 USD. Licytacja odbyła się 23 lipca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 28 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data28 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
630 $
Cena w walucie aukcji 630 USD
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Münzenonline - 22 listopada 2024
SprzedawcaMünzenonline
Data22 listopada 2024
StanUNC
Cena
676 $
Cena w walucie aukcji 600 CHF
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Gorny & Mosch - 5 marca 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data5 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Coin Cabinet - 29 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lutego 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Taisei - 10 grudnia 2023
SprzedawcaTaisei
Data10 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Chaponnière - 19 listopada 2023
SprzedawcaChaponnière
Data19 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 23 lipca 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 lipca 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji ibercoin - 22 marca 2023
Sprzedawcaibercoin
Data22 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Leu - 14 marca 2023
SprzedawcaLeu
Data14 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Coin Cabinet - 13 grudnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Leu - 6 grudnia 2022
SprzedawcaLeu
Data6 grudnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji St James’s - 24 lutego 2022
SprzedawcaSt James’s
Data24 lutego 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 30 września 2021
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Heritage - 30 września 2021
SprzedawcaHeritage
Data30 września 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanXF
Do aukcji
Australia 1 suweren 1905 P na aukcji HIRSCH - 26 września 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data26 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1905 P z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1905 Edwarda VII ze znakiem P wynosi 810 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1905 z literami P?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1905 z literami P opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1905 i znakiem P?

Aby sprzedać 1 suweren 1905 P, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet AustraliiKatalog monet Edwarda VIIMonety Australii w 1905 rokuWszystkie Australijski monetyAustralijski złote monetyAustralijski monety o nominale 1 suwerenAukcje numizmatyczne