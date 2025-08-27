flag
1 suweren 1904 S (Australia, Edward VII)

Awers monety - 1 suweren 1904 S - cena złotej monety - Australia, Edward VIIRewers monety - 1 suweren 1904 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII

Zdjęcie: Bruun Rasmussen

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,986,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresEdward VII
  • Nominał1 suweren
  • Rok1904
  • WładcaEdward VII (Król Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1904 S - cena złotej monety - Australia, Edward VII
Ceny na aukcjach (48)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1904 ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Edwarda VII. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1059 z aukcji Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH której łączna cena osiągnęła 1550 EUR. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Künker - 8 listopada 2024
SprzedawcaKünker
Data8 listopada 2024
StanMS62 NGC
Cena
594 $
Cena w walucie aukcji 550 EUR
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
690 $
Cena w walucie aukcji 690 USD
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 16 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 5 marca 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 marca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Alexander - 13 listopada 2023
SprzedawcaAlexander
Data13 listopada 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 8 sierpnia 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data8 sierpnia 2023
StanMS61 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 20 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data20 kwietnia 2023
StanAU53 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 9 kwietnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data9 kwietnia 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji St James's - 21 września 2022
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji St James’s - 21 września 2022
SprzedawcaSt James’s
Data21 września 2022
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji St James's - 8 grudnia 2021
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji St James’s - 8 grudnia 2021
SprzedawcaSt James’s
Data8 grudnia 2021
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 26 września 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data26 września 2021
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Frühwald - 2 lipca 2021
SprzedawcaFrühwald
Data2 lipca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Bruun Rasmussen - 27 czerwca 2021
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data27 czerwca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 15 listopada 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 listopada 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 11 października 2020
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Heritage - 11 października 2020
SprzedawcaHeritage
Data11 października 2020
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Coin Cabinet - 13 września 2020
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 września 2020
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Pesek Auctions - 17 września 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data17 września 2025
StanXF
Do aukcji
Australia 1 suweren 1904 S na aukcji Mowbray Collectables - 19 września 2025
SprzedawcaMowbray Collectables
Data19 września 2025
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1904 S z okresu Edwarda VII?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1904 Edwarda VII ze znakiem S wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,2 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1904 z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1904 z literami S opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1904 i znakiem S?

Aby sprzedać 1 suweren 1904 S, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

