1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9981 g
  • Czystego złota (0,2358 oz) 7,3343 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,808,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1890
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:620 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (141)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1890 "Portret jubileuszowy" ze znakiem S JEB. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23614 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 5581 USD. Licytacja odbyła się 25 września 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanVF
Cena
754 $
Cena w walucie aukcji 600 GBP
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji HIRSCH - 13 lutego 2025
SprzedawcaHIRSCH
Data13 lutego 2025
StanXF
Cena
540 $
Cena w walucie aukcji 520 EUR
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS64 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanAU55 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 5 listopada 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data5 listopada 2024
StanXF40 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 15 września 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 września 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Auction World - 14 lipca 2024
SprzedawcaAuction World
Data14 lipca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 16 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data16 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanMS63 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS61 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji London Coins - 3 grudnia 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 grudnia 2023
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Stack's - 20 października 2023
SprzedawcaStack's
Data20 października 2023
StanXF45 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji St James’s - 27 września 2023
SprzedawcaSt James’s
Data27 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Sovereign Rarities - 26 września 2023
SprzedawcaSovereign Rarities
Data26 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
Gdzie kupić?
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Coin Cabinet - 28 sierpnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Do aukcji
Australia 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" na aukcji Great Coins & Art Auctions - 12 września 2025
SprzedawcaGreat Coins & Art Auctions
Data12 września 2025
StanMS63 NGC
Do aukcji

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1890 Wiktorii ze znakiem S JEB "Portret jubileuszowy" wynosi 620 USD. Moneta zawiera 7,3343 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 813,18 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1890 "Portret jubileuszowy" z literami S JEB?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1890 z literami S JEB "Portret jubileuszowy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1890 i znakiem S JEB "Portret jubileuszowy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1890 S JEB "Portret jubileuszowy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

