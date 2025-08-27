1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)
Zdjęcie: Gorny & Mosch
Specyfikacja
- MetalZłoto (0,917)
- Waga7,9881 g
- Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
- Średnica22,05 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMedalu (↑↑)
- Nakład UNC3,012,000
Opis
- KrajAustralia
- OkresWiktoria
- Nominał1 suweren
- Rok1901
- WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
- MennicaSydney
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 104 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 800 000 EUR. Licytacja odbyła się 12 czerwca 2021.
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?
Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1901 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 640 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" z literami S?
Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1901 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1901 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?
Aby sprzedać 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.