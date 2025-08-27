flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC3,012,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1901
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:640 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (106)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 104 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 800 000 EUR. Licytacja odbyła się 12 czerwca 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 29 lipca 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 lipca 2025
StanBrak oceny
Cena
768 $
Cena w walucie aukcji 575 GBP
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji CoinsNB - 31 maja 2025
SprzedawcaCoinsNB
Data31 maja 2025
StanAU58 NGC
Cena
862 $
Cena w walucie aukcji 760 EUR
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 15 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data15 kwietnia 2025
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji CNG - 19 marca 2025
SprzedawcaCNG
Data19 marca 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji WAG - 3 listopada 2024
SprzedawcaWAG
Data3 listopada 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 października 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 sierpnia 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Roxbury’s - 20 lipca 2024
SprzedawcaRoxbury’s
Data20 lipca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji WCN - 14 marca 2024
SprzedawcaWCN
Data14 marca 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Jesús Vico - 7 marca 2024
SprzedawcaJesús Vico
Data7 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Gorny & Mosch - 5 marca 2024
SprzedawcaGorny & Mosch
Data5 marca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Auction World - 16 lipca 2023
SprzedawcaAuction World
Data16 lipca 2023
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1901 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 640 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1901 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1901 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1901 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1901 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

