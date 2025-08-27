1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" (Australia, Wiktoria)

flag
Awers monety - 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: Soler y Llach S.L.

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,613,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1876
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (88)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1876 "Św. Jerzy" ze znakiem S WW WW. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 23080 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 4025 USD. Licytacja odbyła się 2 stycznia 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 29 kwietnia 2025
SprzedawcaCoin Cabinet
Data29 kwietnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
873 $
Cena w walucie aukcji 650 GBP
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 10 lutego 2025
SprzedawcaHeritage
Data10 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
2220 $
Cena w walucie aukcji 2220 USD
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Cayón - 6 lutego 2025
SprzedawcaCayón
Data6 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Tennants Auctioneers - 20 listopada 2024
SprzedawcaTennants Auctioneers
Data20 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 14 listopada 2024
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data14 listopada 2024
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Soler y Llach - 8 listopada 2024
SprzedawcaSoler y Llach
Data8 listopada 2024
StanVF
Cena
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 10 października 2024
SprzedawcaHeritage
Data10 października 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji CoinsNB - 30 czerwca 2024
SprzedawcaCoinsNB
Data30 czerwca 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 19 listopada 2023
SprzedawcaHeritage
Data19 listopada 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji WAG - 12 listopada 2023
SprzedawcaWAG
Data12 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Auctiones - 19 marca 2023
SprzedawcaAuctiones
Data19 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 16 marca 2023
SprzedawcaHeritage
Data16 marca 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 5 marca 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data5 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanAU55 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Heritage - 23 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data23 stycznia 2023
StanAU58 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 4 grudnia 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data4 grudnia 2022
StanXF
Cena
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji Coin Cabinet - 21 kwietnia 2022
SprzedawcaCoin Cabinet
Data21 kwietnia 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Australia 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" na aukcji London Coins - 6 marca 2022
SprzedawcaLondon Coins
Data6 marca 2022
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1876 Wiktorii ze znakiem S WW WW "Św. Jerzy" wynosi 600 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1876 "Św. Jerzy" z literami S WW WW?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1876 z literami S WW WW "Św. Jerzy" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1876 i znakiem S WW WW "Św. Jerzy"?

Aby sprzedać 1 suweren 1876 S WW WW "Św. Jerzy", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

