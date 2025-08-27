flag
AustraliaOkres:1837-1936 1837-1936

1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Zdjęcie: The Coin Cabinet

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMedalu (↑↑)
  • Nakład UNC2,758,000

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1895
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:520 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (106)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1895 "Zasłonięta głowa" ze znakiem S. Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 22005 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 1200 USD. Licytacja odbyła się 18 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 18 maja 2025
SprzedawcaHeritage
Data18 maja 2025
StanMS63 PCGS
Cena
1200 $
Cena w walucie aukcji 1200 USD
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 marca 2025
SprzedawcaLondon Coins
Data2 marca 2025
StanXF
Cena
629 $
Cena w walucie aukcji 500 GBP
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 15 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data15 grudnia 2024
StanMS63 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Teutoburger - 13 grudnia 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data13 grudnia 2024
StanAU
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Attica Auctions - 3 grudnia 2024
SprzedawcaAttica Auctions
Data3 grudnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Oslo Myntgalleri - 24 listopada 2024
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data24 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 20 września 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data20 września 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 1 września 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data1 września 2024
StanAU
Cena
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Rimon Auctions - 31 lipca 2024
SprzedawcaRimon Auctions
Data31 lipca 2024
StanAU55 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Heritage - 3 czerwca 2024
SprzedawcaHeritage
Data3 czerwca 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 2 czerwca 2024
SprzedawcaLondon Coins
Data2 czerwca 2024
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Fellows Auctioneers Ltd - 29 lutego 2024
SprzedawcaFellows Auctioneers Ltd
Data29 lutego 2024
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 13 lutego 2024
SprzedawcaCoin Cabinet
Data13 lutego 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Taisei - 10 grudnia 2023
SprzedawcaTaisei
Data10 grudnia 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Oslo Myntgalleri - 26 listopada 2023
SprzedawcaOslo Myntgalleri
Data26 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Schulman - 19 października 2023
SprzedawcaSchulman
Data19 października 2023
StanVF
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 22 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data22 września 2023
StanMS62 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji Coin Cabinet - 19 września 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data19 września 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Australia 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" na aukcji London Coins - 3 września 2023
SprzedawcaLondon Coins
Data3 września 2023
StanXF
Cena
******
Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa" z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1895 Wiktorii ze znakiem S "Zasłonięta głowa" wynosi 520 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1895 "Zasłonięta głowa" z literami S?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1895 z literami S "Zasłonięta głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1895 i znakiem S "Zasłonięta głowa"?

Aby sprzedać 1 suweren 1895 S "Zasłonięta głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

