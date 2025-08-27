flag
1 suweren 1860 (Australia, Wiktoria)

Awers monety - 1 suweren 1860 - cena złotej monety - Australia, WiktoriaRewers monety - 1 suweren 1860 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria

Specyfikacja

  • MetalZłoto (0,917)
  • Waga7,9881 g
  • Czystego złota (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Średnica22,05 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,573,500

Opis

  • KrajAustralia
  • OkresWiktoria
  • Nominał1 suweren
  • Rok1860
  • WładcaWiktoria (Królowa Wielkiej Brytanii)
  • MennicaSydney
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 suweren 1860 - cena złotej monety - Australia, Wiktoria
Ceny na aukcjach (76)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety australijskiej 1 suweren 1860 . Jest to złota moneta z okresu Wiktorii. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 637 z aukcji Stanley Gibbons Baldwin's której łączna cena osiągnęła 14 000 GBP. Licytacja odbyła się 27 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 2 listopada 2024
SprzedawcaHeritage
Data2 listopada 2024
StanAU58 NGC
Cena
4400 $
Cena w walucie aukcji 4400 USD
Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 17 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data17 sierpnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1320 USD
Australia 1 suweren 1860 na aukcji Stack's - 27 czerwca 2024
SprzedawcaStack's
Data27 czerwca 2024
StanDETAILS PCGS
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Goldberg - 5 czerwca 2024
SprzedawcaGoldberg
Data5 czerwca 2024
StanAU53 PCGS
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 24 marca 2024
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2024
StanAU58 PCGS
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Stack's - 28 lutego 2023
SprzedawcaStack's
Data28 lutego 2023
StanVF30 NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 18 stycznia 2023
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji St James’s - 17 listopada 2022
SprzedawcaSt James’s
Data17 listopada 2022
StanBrak oceny NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Bertolami - 12 czerwca 2022
SprzedawcaBertolami
Data12 czerwca 2022
StanVF
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji St James’s - 30 marca 2022
SprzedawcaSt James’s
Data30 marca 2022
StanAU58 NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Coin Cabinet - 14 listopada 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data14 listopada 2021
StanVF
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji St James’s - 14 października 2021
SprzedawcaSt James’s
Data14 października 2021
StanBrak oceny NGC
Cena
Australia 1 suweren 1860 na aukcji HARMERS - 27 września 2021
SprzedawcaHARMERS
Data27 września 2021
StanXF
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji St James’s - 22 lipca 2021
SprzedawcaSt James’s
Data22 lipca 2021
StanAU58 NGC
Cena
Australia 1 suweren 1860 na aukcji Coin Cabinet - 28 marca 2021
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 marca 2021
StanAU55 NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 21 stycznia 2020
SprzedawcaHeritage
Data21 stycznia 2020
StanAU58 PCGS
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Taisei - 17 listopada 2019
SprzedawcaTaisei
Data17 listopada 2019
StanXF
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 26 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data26 września 2019
StanXF40 NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 19 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data19 września 2019
StanVF25 NGC
Cena
Cena

Australia 1 suweren 1860 na aukcji VL Nummus - 15 września 2019
SprzedawcaVL Nummus
Data15 września 2019
StanBrak oceny
Cena
Australia 1 suweren 1860 na aukcji Heritage - 12 września 2019
SprzedawcaHeritage
Data12 września 2019
StanVF20 NGC
Cena
Cena


Ile kosztuje złota moneta 1 suweren 1860 z okresu Wiktorii?

Według najnowszych danych na dzień 27 sierpnia 2025, średnia cena złotej monety 1 suweren 1860 Wiktorii wynosi 2400 USD. Moneta zawiera 7,3251 g czystego złota, dlatego nie zalecamy jej sprzedaży poniżej 812,15 USD, nawet jeśli znajduje się w słabym stanie zachowania i nie przedstawia wartości kolekcjonerskiej.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 suweren 1860?

Informacja o aktualnej wartości australijskiej monety 1 suweren 1860 opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 570 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 suweren z datą 1860?

Aby sprzedać 1 suweren 1860, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
